Количество пострадавших в массовом ДТП в Кузбассе выросло до шести

В экстренных службах Кемеровской области уточнили число пострадавших в аварии, которая произошла накануне в Беловском районе.

По данным источника РИА Новости, в столкновении грузовика и автобуса погибли три человека и шестеро получили травмы.

Как сообщала "РГ", в районе села Поморцево на автодороге Белово - Новый Каракан рейсовый автобус, в котором, кроме водителя, было 12 пассажиров и кондуктор, выехал на встречную полосу. Грузовой автомобиль, пытаясь уйти от столкновения, задел автобус прицепом.

От удара погибли водитель автобуса и двое сидевших за ним мужчин. Шесть женщин с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.