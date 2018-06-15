В Красноярске таксист отказался везти девушку с синдромом Дауна

Скандалом закончился рядовой вызов такси для красноярки Марины Мышко. Прибывший на заказ водитель Яндекс.Такси отказался сажать в автомобиль ее сестру, девочку с синдромом Дауна, и сопровождавших ее мать-инвалида по зрению и отчима. Инцидент произошел 11 июня.

Несмотря на объяснения родственников, что девочка не нуждается в специальном оборудовании и может двигаться самостоятельно, таксист отказался сажать ее на кресло рядом с собой. При этом он сослался на соображения безопасности. Якобы ребенок мог помешать управлению автомобилем. В итоге заявку пришлось отменить и оплатить "ложный вызов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети женщины.

В Яндекс.Такси уже сообщили что уволили попавшего в скандальную историю водителя.

- Этот водитель больше никогда не вернется к заказам Яндекс.Такси, такого мы не потерпим. Также передали все в таксопарк, где водитель трудоустроен, чтобы его руководство могло провести внутреннюю проверку и принять решение, - указывается в официальном сообщении компании.