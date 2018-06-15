В Омской области загорелась молочная ферма

Сигнал о пожаре на молочной ферме села Крутая горка поступил на пульт дежурной службы регионального ГУ МЧС сегодня в 12 часов 45 минут. Пламенем было охвачено 300 квадратных метров площади помещения. Сейчас очаг возгорания локализован. Жертв нет.

- Спустя 35 минут после прибытия расчетов на место пожарным удалось локализовать открытое горение, - сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области. - Борьба с пожаром продолжается. На месте происшествия задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, люди и животные от огня не пострадали. Коровы были на выпасе в поле. А персонал сумел вовремя среагировать на ситуацию и покинуть ферму.

Установить причины пожара, а также посчитать ущерб специалистам еще предстоит.