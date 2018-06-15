Зубы свиньи помогли определить возраст находок на Кавказе

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ) и Новосибирского государственного университета определили возраст археологических находок, обнаруженных участниками Закубанской экспедиции Государственного Эрмитажа.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ИЯФ, в скальном навесе на ручье Мешоко найдены плоды дикой груши и зубы свиньи. Их исследовали на единственном в России ускорительном масс-спектрометре (УМС), который находится в Центре коллективного пользования СО РАН.

"Результаты датирования подтвердили предположение археологов о принадлежности третьего слоя стоянки в навесе Мешоко к Майкопской культуре (эпоха ранней бронзы, середина 4 тыс. до н. э.)", - говорится в сообщении института.

По словам руководителя экспедиции, научного сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Сергея Осташинского, на данный момент исследованы пять культурных слоев навеса.

- Календарный возраст плода груши-дички попадает в диапазон от 3632 до 3364 лет до н. э. Полученные результаты датирования подтвердили принадлежность слоя к майкопской культуре, которую мы предполагали на основе анализа керамики, и что самое важное - подтвердили большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое. Это важно, как для характеристики образа жизни людей, оставивших в навесе керамику майкопской культуры, так и для понимания особенностей древнего климата и растительности, - прокомментировал Сергей Осташинский.

По словам ученых, продатировать такие находки можно только при помощи УМС.

Справка "РГ"

Культурный слой в навесе Мешоко (Северо-Западный Кавказ, Республика Адыгея) был обнаружен в 1963 году. Стационарные раскопки на этом памятнике ведут специалисты Государственного Эрмитажа при участии археологической практики Санкт-Петербургского государственного университета.