На Ставрополье годовалый ребенок утонул в ванной

В Ставропольском крае Изобильненский межрайонный следственный отдел СК РФ по региону завел уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" против жительницы поселка Солнечнодольский.

По данным ведомства, 6 июня к женщине пришли гости, чтобы отпраздновать день рождения ее годовалого ребенка.

В это время подозреваемая стала купать мальчика, но затем оставила его одного в ванной и отправилась к гостям. Когда она вернулась, мальчик уже утонул, спасти его не удалось.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, расследование уголовного дела продолжается.