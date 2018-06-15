Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе
Три швейцарских болельщика отправились на матч ЧМ Сербия-Швейцария в Калининград на тракторе 1964 года выпуска. Об этом сообщили в московском офисе по туризму Швейцарии.
Беату Штудеру и Вернеру Циммерманну - по 55 лет, Йозефу Вюеру - 67. Передвигаются они на Gritli 1964 года выпуска, крейсерская скорость которого - 30 километров в час.
Путешественникам предстоит преодолеть до российской границы 1800 километров по родной стране, а также по Германии и Польше. По их расчетам, на это уйдет 14 дней.
"Трактористы" выехали из Люцерна-Риги 9 июня. Сейчас они приближаются к Берлину, оттуда возьмут курс на польский Эльблонг, а 21 июня рассчитывают прибыть к российской границе и успеть на матч, который состоится 22 июня.
За их передвижением можно следить на специально созданном сайте. Автопробег преследует благотворительную цель: вырученные средства будут переданы некоммерческому фонду, созданному бывшим президентом Швейцарии Адольфом Оги для помощи детям.
"Экипаж надеется всюду встретить радостный прием любителей футбола, - пишут швейцарские энтузиасты. - Футбол объединяет: эмоции, радость от игры и новые знакомства. Да здравствует футбол!".
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