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15.06.2018 12:07
Рубрика: Спорт

Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: IG WM TRAKTOR 18 Фото: IG WM TRAKTOR 18
Фото: IG WM TRAKTOR 18

Три швейцарских болельщика отправились на матч ЧМ Сербия-Швейцария в Калининград на тракторе 1964 года выпуска. Об этом сообщили в московском офисе по туризму Швейцарии.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Беату Штудеру и Вернеру Циммерманну - по 55 лет, Йозефу Вюеру - 67. Передвигаются они на Gritli 1964 года выпуска, крейсерская скорость которого - 30 километров в час.

Путешественникам предстоит преодолеть до российской границы 1800 километров по родной стране, а также по Германии и Польше. По их расчетам, на это уйдет 14 дней.

"Трактористы" выехали из Люцерна-Риги 9 июня. Сейчас они приближаются к Берлину, оттуда возьмут курс на польский Эльблонг, а 21 июня рассчитывают прибыть к российской границе и успеть на матч, который состоится 22 июня.

За их передвижением можно следить на специально созданном сайте. Автопробег преследует благотворительную цель: вырученные средства будут переданы некоммерческому фонду, созданному бывшим президентом Швейцарии Адольфом Оги для помощи детям.

"Экипаж надеется всюду встретить радостный прием любителей футбола, - пишут швейцарские энтузиасты. - Футбол объединяет: эмоции, радость от игры и новые знакомства. Да здравствует футбол!".

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