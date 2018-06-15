В Псковской области фура столкнулась с автобусом

В Псковской области на трассе М9 Рига - Москва грузовик Volvo столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате аварии пострадали два водителя.

ДТП произошло рано утром на 449-м километре трассы "Балтия" между Великими Луками и поселком Кунья. По предварительной информации, водитель фуры "Великолукского комбината" пошел на обгон как раз в тот момент, когда ПАЗ разворачивался на перекрестке. По счастливой случайности пассажиров в автобусе не было - он ехал порожняком за школьниками, чтобы отвезти их в Кунью.

Оба водителя получили травмы средней степени тяжести. Ликвидацией последствий аварии занимались шестеро спасателей при поддержке двух спецмашин.