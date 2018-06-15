10 тысяч фанатов из Бразилии приедут в Ростов

Во время чемпионата мира по футболу Ростов-на-Дону посетят от пяти до десяти тысяч болельщиков из Бразилии. Главный пик придется на 17 июня, когда на стадионе "Ростов Арена" играют сборные Швейцарии и Бразилии.

"У нас нет точной цифры, но мы ждем от пяти до десяти тысяч человек в Ростове. Мы знаем, что часть стадиона отделена для болельщиков Бразилии и отделена для болельщиков Швейцарии", - заявил ТАСС представитель посольства Бразилии в России Бруно Квадрос.

Кроме того, для удобства бразильских болельщиков в Ростове-на-Дону открылся консульский пункт. Там футбольные фанаты смогут получить консультации по возникающим вопросам, а также обратиться за помощью в случае возникновения непредвиденных ситуаций и при потере паспорта.

Всего паспорт болельщика Fan ID на ЧМ-2018 уже оформили более 30 тысяч бразильцев.

Кстати

Семья болельщиков из Бразилии Линьо Бергамин и Ванесса Зандонна Сартори больше двух лет добиралась на автомобиле до России, чтобы поддержать сборную страны на чемпионате мира по футболу. Посетив 43 страны, бразильцы остановились на базе отдыха в пяти километрах от стадиона "Ростов Арена".