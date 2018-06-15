На Кубани открылась вакансия на должность главы краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда. Информация об этом опубликована на официальном сайте коллегии.

Последний день приема документов от соискателей - 16 июля 2018 года. Тут же указан перечень необходимых документов, которые нужно предоставить к этому сроку. Сообщается, что кандидату должно быть не менее 30 лет, а стаж в сфере юриспруденции - не менее семи лет.

Сейчас должность председателя Краснодарского краевого суда занимает Александр Чернов, в начале 2019 года ему исполнится 70 лет. Согласно действующему законодательству, это предельный возраст пребывания в должности судьи. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе крайсуда, полномочия у Александра Чернова сохраняются до 27 февраля 2019 года. В этот день в 2013 году Указом Президента РФ он был переназначен на должность председателя крайсуда на шестилетний срок.

Как известно, годом раньше были сняты ограничения на переназначение на должность для председателей ВС республик, краевых, областных и равных им судов, а также военных судов. До этого времени председатель Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа мог быть назначен на должность председателя этого же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.

В результате возможность продолжить работу без ограничения срока полномочий получил и председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, занимающий эту должность с 1994 года. Его кандидатуру, причем безальтернативно, тогда рекомендовала ВККС РФ (Высшая квалификационная коллегия судей), а затем одобрил президент страны.

Доьсе "РГ"



Александр Дмитриевич Чернов родился 2 января 1949 года в Самарской области. В 1976 году окончил Казахский государственный университет. В 1976-1991 годах работал в судах Казахстана, в том числе был судьей Верховного суда республики, занимал должность первого заместителя министра юстиции Казахстана. С 1991 по 1994 год - начальник управления юстиции администрации Краснодарского края. В 1994 году был назначен на должность председателя Краснодарского краевого суда.



Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), доктор юридических наук, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.