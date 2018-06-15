В Астраханской области разработали "дорожную карту" для коммунальщиков

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин взял под личный контроль строительство разводящих сетей водопровода в селе Капустин Яр, а также поручил разобраться с накопившимися долгами за газ в Знаменске и Ахтубинске.

Сегодня ускоренными темпами в Капустином Яре идет строительство нового участка распределительных сетей водопровода. До недавнего времени вода поступала в село из Ахтубинска, за 50 километров. Естественно, давление в сетях было слабое, если насосная станция располагалась так далеко. Потери в сетях составляли больше 50 процентов - вода просто не доходила до жителей.

В середине мая в строй была введена новая станция, всего в двух километрах от села. Казалось бы, проблема нехватки воды должна была решиться. Однако местные водопроводы настолько обветшали, что тут и там начались протечки, прорывы. В итоге было принято решение проложить новый участок внутрипоселковой сети длиной 4,5 км.

- Первая очередь этого проекта уже реализована, сейчас идет укладка трубы второй очереди. Четверть объема уже сделана, - отчитался министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев.

Отметим, что газификация северных районов области - также один из важнейших приоритетов в работе астраханского правительства на сегодняшний день. Газпром ведет строительство магистрального отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" и готов приступить к прокладке 12 межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать 48 населенных пунктов в Ахтубинском, Енотаевском, Лиманском, Приволжском, Харабалинском и Черноярском районах.

Впрочем, на деле не все так оптимистично. Главная преграда в реализации инфраструктурных проектов - недостаточная платежная дисциплина астраханских потребителей. Долги физических и юридических лиц за газ достигли 3,5 миллиарда рублей. 56 процентов из этой суммы - задолженность населения. Соответственно, 44 процента должны юрлица - в том числе коммунальные компании.

Так, знаменский МУП "Теплосети" с конца мая находится в предбанкротном состоянии. Иск в отношении предприятия в Арбитражный суд подало предприятие "Газпром межрегионгаз Астрахань".

Долг знаменского МУПа перед поставщиками топлива достиг 40 млн рублей. Похожая ситуация и у МУП "Ахтубинский Водоканал". Предприятие поставляет воду (холодную и горячую, а также тепло) жителям районного центра и также имеет долги перед поставщиками газа. Но руководство Водоканала готово вести переговоры с газовиками о передаче им газораспределительных сетей в счет долга: их стоимость составляет порядка 120 млн рублей, что позволит погасить сформировавшуюся задолженность.

По поручению губернатора правительство выработало "дорожную карту" по выводу этих предприятий из кризиса. Эта проблема решаема и находится на контроле у главы региона.