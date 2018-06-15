В Ростове ТЦ отказался выплачивать компенсацию за расплавленный Lexus

Житель Ростова-на-Дону, чей автомобиль Lexus RX частично расплавился на стоянке торгово-развлекательного комплекса, сможет получить компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей только по решению суда. Руководство ТРК не увидело документов о причинно-следственной связи между воздействием солнца и повреждениями машины.

Представитель ТК "Горизонт" Елена Заболоцкая сообщила "РГ", что с юридической точки зрения никаких оснований для выплат нет. Официальных экспертиз, которые доказывали бы вину торгового комплекса в произошедшем или в халатности, из-за которой ситуация стал возможна, автомобилист не предоставил. Нет также документов, которые бы свидетельствовали о причинно-следственной связи между воздействием солнца и повреждениями авто. Кроме того, проект здания прошел все инстанции и получил положительные заключения.

- Здание работает уже полгода. Многие машины стояли на этом же месте автостоянки и ничего с ними не происходило, - заявила Елена Заболоцкая.

Напомним, что инцидент с дорогостоящей иномаркой произошел в полдень 26 мая. Владелец автомобиля Тимур Кация припарковал машину и отправился вместе с женой в торговый комплекс. Примерно через час его известили о том, что автомобиль дымится на стоянке. Камеры видеонаблюдения показали, что к машине никто не подходил, что исключает умышленный поджог.

Причиной возгорания, по мнению пострадавшего, стало здание торгового центра, которое благодаря своей архитектуре и металлопластиковой обшивке в определенные часы превращается в огромную линзу. Из-за концентрированного солнечного воздействия частично пострадал корпус машины и зафиксировано 20 повреждений. Общая сумма ущерба 1,4 миллиона рублей.

По словам пострадавшего через несколько дней он провел на автостоянке эксперимент. В злополучном месте была сооружена конструкция, имитировавшая Lexus RX. За пару часов пластик расплавился, обшивка сидения лопнула и стала возгораться.

- Таким образом, это не случайное стечение обстоятельств. Именно в данный момент формируется эффект лупы от фасада здания, который и расплавил мой автомобиль, - считает Тимур Кация.