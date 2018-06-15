В Сочи фанаты Испании и Португалии сходили в музеи и к морю

Перед футбольным матчем Испания-Португалия, который в пятницу в 21.00 начнется на сочинском стадионе "Фишт", болельщики этих команд успели окунуться в теплое море, посмотреть горную Красную Поляну и даже посетить несколько местных музеев.

Как выяснилось, большая часть фанатов приехала в курортный город на один день и сразу после игры своей сборной отправится домой или на матчи в другие города РФ. Но, как выяснилось, это не помешало гостям познакомиться с городом. К примеру, по словам экскурсоводов, очень востребованными оказались музей "Дача Сталина" и литературно-мемориальный музей Островского, не оставили без внимания пляжи и горные курорты муниципалитета.

- Я во второй раз на чемпионате мира по футболу, но впервые в Сочи. С утра успела уже поплавать. Жарко ведь, но нам все равно нравится, - признается болельщица из Испании Ана Масарьегос Пуэртас. - К тому же город очень красивый, люди улыбаются вокруг. Жаль, что после матча улетаю. Правда, скоро вернусь в Россию - на игру Германии с Мексикой, наверняка будет красивый футбол. Что же касается сегодняшнего вечера, наша сборная просто не может плохо играть.

Уверен в победе своей национальной команды и фанат португальцев - Вито Гильерме Гомиш.

- Отдыхал в Дубае, оттуда решил рвануть на игру в Сочи. Конечно, мы победим. Мой прогноз на сегодня - 2:0. Как минимум до полуфинала точно дойдем, - улыбается болельщик.

Кстати, в олимпийской столице он планирует провести как минимум три дня, уже наметил несколько экскурсий, в том числе обзорную по городу.

Напомним, матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На сочинском стадионе "Фишт" игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня.