Екатеринбуржец получил срок за прописку в квартире 198 мигрантов

Житель Екатеринбурга получил 4,5 года колонии строгого режима за прописку в своей квартире 198 мигрантов.

Как установил суд, мужчина фиктивно "селил" у себя иностранных граждан с 18 августа по 27 октября 2017 года. За фиктивную прописку екатеринбуржец брал всего 500 рублей.

- Мужчина вносил заведомо ложные сведения о месте пребывания "постояльцев" в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан, а затем предоставлял документы в МФЦ и в отдел по вопросам миграции, - сообщает сегодня пресс-служба свердловского областного суда.

В отделе по вопросам миграции отдела полиции, где мужчина ставил на учет иностранцев, заметили массовое "заселение" по одному и тому же адресу. Возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного лица или лица без гражданства" (322.3 УК РФ). Подсудимый вину признал полностью. Выяснилось, что у него богатая криминальная биография: за последние три года он трижды привлекался к суду за различные преступления.

Суд учел предыдущие судимости и назначил наказание в виде лишения свободы на 4, 5 года в колонии строгого режима.