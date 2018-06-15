Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России

"Обычный россиянин" Шамиль Агаев, экономист из Грозного, в настоящее время живущий в Тюмени, стал победителем конкурса "Счастливые истории", который проводится компанией Disney. И теперь придуманный Шамилем сюжет ляжет в основу одной из новелл второй части киноальманаха "Счастье - это…".

Как сообщает поступивший в распоряжение "Кинократии" пресс-релиз, история Агаева - комедийная. В центре сюжета - двое мужчин, "которые случайно увиделись в торговом центре: они узнали друг друга, но не могут вспомнить, как познакомились". В попытках это выяснить проходит день, и они уже становятся практически друзьями, но тут один из них все-таки вспоминает - знакомство произошло много лет назад и при очень неприятных обстоятельствах, когда они "очень сильно друг другу насолили".

Отмечается, что сюжет Шамиля Агаева прошел народное голосование - по числу "лайков", сначала попав в топ-50, а следом был выбрана для экранизации. При этом в составе жюри - Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, Сергей Лукьяненко, Владимир Хотиненко, Анна Михалкова.

Премьера ленты "Счастье - это… 2" анонсирована на марте будущего года.

По словам самого "виновника торжества", он никогда не планировал всерьез заниматься кино, но теперь, когда его работу столь высоко оценили, всерьез задумывается о карьере сценариста

Кстати, как рассказал Шамиль KP.RU, его сюжет был использован и в одной из новелл первой части антологии - четыре года назад. Но оригинальный сценарий Агаева настолько перекроили, что от него "практически ничего не осталось".

"Каким-то обманщиком себя чувствовал, как будто случайно победил. И когда узнал, что Disney делает вторую часть и проводит точно такой же конкурс, я встрепенулся.

"Вот он, - подумал, - мой шанс доказать, что мне не просто повезло в тот раз", - прокомментировал Шамиль, добавив, что в обоих случаях ни о каких гонорарах речи нет.