На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России

Новость 15.06.2018, 11:36 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers

"Обычный россиянин" Шамиль Агаев, экономист из Грозного, в настоящее время живущий в Тюмени, стал победителем конкурса "Счастливые истории", который проводится компанией Disney. И теперь придуманный Шамилем сюжет ляжет в основу одной из новелл второй части киноальманаха "Счастье - это…".

Как сообщает поступивший в распоряжение "Кинократии" пресс-релиз, история Агаева - комедийная. В центре сюжета - двое мужчин, "которые случайно увиделись в торговом центре: они узнали друг друга, но не могут вспомнить, как познакомились". В попытках это выяснить проходит день, и они уже становятся практически друзьями, но тут один из них все-таки вспоминает - знакомство произошло много лет назад и при очень неприятных обстоятельствах, когда они "очень сильно друг другу насолили".

Фото: kinopoisk.ru
Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии

Отмечается, что сюжет Шамиля Агаева прошел народное голосование - по числу "лайков", сначала попав в топ-50, а следом был выбрана для экранизации. При этом в составе жюри - Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, Сергей Лукьяненко, Владимир Хотиненко, Анна Михалкова.

Премьера ленты "Счастье - это… 2" анонсирована на марте будущего года.

По словам самого "виновника торжества", он никогда не планировал всерьез заниматься кино, но теперь, когда его работу столь высоко оценили, всерьез задумывается о карьере сценариста

Кстати, как рассказал Шамиль KP.RU, его сюжет был использован и в одной из новелл первой части антологии - четыре года назад. Но оригинальный сценарий Агаева настолько перекроили, что от него "практически ничего не осталось".  

"Каким-то обманщиком себя чувствовал, как будто случайно победил. И когда узнал, что Disney делает вторую часть и проводит точно такой же конкурс, я встрепенулся.

"Вот он, - подумал, - мой шанс доказать, что мне не просто повезло в тот раз", - прокомментировал Шамиль, добавив, что в обоих случаях ни о каких гонорарах речи нет.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел мрачный трейлер ремейка "Дамбо" от Тима Бертона 14.06.2018
Видео: актер Райан Гослинг рассказал про проблемы с головой 13.06.2018
Дональд Трамп обозвал обматерившего его Роберта Де Ниро "ушибленным" 13.06.2018
#Россия
Фото: Алексей Панов/ ТАСС
Егор Кончаловский о смерти Говорухина: ушла эпоха 14.06.2018
Юрий Кара назвал Говорухина "лоцманом российского искусства" 14.06.2018
Марат Башаров: Говорухин был великим мужчиной 14.06.2018
#комедия
Фото: AP/ Matt Sayles
Появились кадры из фильма про воображаемого Гитлера 13.06.2018
В США арестован звезда "Настоящего детектива" актер Винс Вон 11.06.2018
Труп 20-летнего актера Джексона Оделла найден в его доме в США 11.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.