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15.06.2018,  
10:00
Текст: Антон Валагин

"Терминатор-3" назвали угрозой продвинутому оружию США

Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3" станет угрозой для самого смертоносного оружия США - ударных дронов, считают военные эксперты. Разработкой нового "Терминатора" занимается Уралвагонзавод.

- Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, бронетехнике и живой силе противника, - приводит The National Interest слова индустриального директора корпорации "Ростех" Сергея Абрамова. Главным отличием от второго поколения станут управляемые ракеты "земля-воздух", способные сбивать беспилотники. Также "Терминатор-3" получит пушку большего калибра, а благодаря автоматизации экипаж боевой машины сократится с пяти человек до трех.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
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Если новые "Терминатор" действительно сможет эффективно бороться с воздушными целями, это создаст немало проблем американской армии, активно использующей свое самое продвинутое и смертоносное оружие - ударные дроны. Вместе с мобильными зенитными системами, в которых Россия знает толк, БМПТ надежно защитят танки и другие объекты от атаки  с воздуха, считает военный редактор NI Майкл Пек.

Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным малокалиберным оружием для борьбы с пехотой и гранатометчиками, уральские конструкторы дали возможность обычным танкам спокойно охотиться на более крупную дичь, резюмирует издание.

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