РФ призвала американцев рассекретить данные о "Новичке"

Российское посольство в США призвало Вашингтон рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Ранее министерство обороны России рассказало о подготовке в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокации с использованием отравляющих веществ. По его данным, этим занимаются "Сирийская свободная армия" и силы спецопераций США. В госдепартаменте сообщение Минобороны РФ назвали "ложным". Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что Соединенные Штаты придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия. Также госдеп вновь обвинил Россию в причастности к отравлению в Великобритании с помощью "Новичка" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", - говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

Власти США неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия. Изначально они обязались сделать это еще до 2007 года. Теперь Вашингтон обещает уничтожить запасы к 2023 году. Между тем в РФ с 2002 по 2017 год было ликвидировано порядка 40 тысяч тонн химоружия.

Напомним, после отправления Скрипалей в британском Солсбери разразился международный скандал. Лондон заявил, что к преступлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает. Вместе с тем британцы так и не предоставили никаких доказательств. Позднее выяснилось, что "Новичок" был известен специалистам многих стран, в том числе США.