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15.06.2018 20:26
Рубрика: Спорт

Роналду сыграет с первых минут в матче с Испанией

Текст: Артур Нанян

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Португалии на матч чемпионата мира. Игра между этими командами пройдет сегодня в Сочи в 21:00.

Как и ожидалось, с первых минут выйдет на поле главная звезда и лидер португальцев Криштиану Роналду. А вот полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш остался на скамейке запасных.

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Полностью стартовый состав действующих чемпионов Европы на сегодняшнюю встречу выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Седрик Соареш, Руй Фонте, Вильям Карвалью, Жоао Моутинью, Гонсало Гедеш, Бернанрдо Силва, Бруно Фернандеш, Криштиану Роналду.

Что касается испанцев, то их новый главный тренер Фернандо Йерро выставил следующий состав: Давид Де Хеа, Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Давид Сильва, Иско, Диего Коста.

Напомним, что в первом матче группы "B" сборная Ирана обыграла Марокко благодаря автоголу Азиза Бухаддуза на 95-й минуте.

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