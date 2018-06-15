Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей

По данным мониторинга, который ведет Роспотребнадзор с 15 марта, на сегодняшний день по всей стране обратились с жалобами на укусы клещей более 219 тысяч человек, из которых 57 тысяч детей.

При этом специалисты службы напоминают, что активизации клещей способствуют благоприятные климатические условия.

По состоянию на 8 июня по всей России зафиксировано 545 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, 83 случая - клещевым вирусным энцефалитом и один - гранулоцитарным анаплазмозом человека. Впрочем, пока количество заболевших не превышает среднемноголетних, отмечается в сообщении на сайте ведомства.