Салах остался в запасе на матч с Уругваем

Стали известны стартовые составы сборных Египта и Уругвая на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в рамках группы А.

Главная новость - отсутствие в списке первых 11 у египтян Мохамеда Салаха. Форвард "Ливерпуля" на днях вернулся к занятиям в общей группе после того, как получил травму плеча в финальной встрече Лиги чемпионов с "Реалом" в конце мая. Здоровье Салаха беспокоило всех без исключения египетских болельщиков и главного тренера этой команды Эктора Купера.

На вчерашней пресс-конференции Купер отметил, что Мохамед готов к игре с Уругваем. Но при этом не стал уточнять: выйдет он в стартовом составе или останется на скамейке.

"Салах чувствует себя очень хорошо. Он быстро восстановился", - подчеркнул Купер. "Могу заверить вас на 100 процентов: Мохамед сыграет с Уругваем. Если, конечно, не будет каких-то непредвиденных обстоятельств".

Полностью стартовый состав Египта на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

Что касается Уругвая, то у двукратных чемпионов мира с первых минут выйдут следующие игроки: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.