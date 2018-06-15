Си Цзиньпин пожелал удачи российской сборной

Президент России провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин поблагодарил китайского лидера за гостеприимство в ходе госвизита в КНР и саммита ШОС. Лидеры выразили удовлетворение итогами мероприятий.

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи российской сборной.

Главы государств затронули актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове.