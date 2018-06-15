Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП с самолетами

ЧП произошли сразу в двух аэропортах Киева: в "Борисполе" самолет был вынужден совершить экстренную посадку сразу после взлета, а в аэропорту "Киев" авиалайнер выкатился во время посадки за пределы взлетно-посадочной полосы.

По сведениям авиакомпании "Международные авиалинии Украины", экипаж Boeing, вылетевшего накануне из аэропорта "Борисполь" в сложных метеоусловиях, принял решение посадить самолет.

В пресс-службе аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) проинформировали, что вчера вечером "самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия - Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу", из-за чего аэропорт был временно закрыт.

В обоих случаях никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.