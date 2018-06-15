Тренер сборной Египта допустил участие Салаха в матче с Россией
Главный тренер египетской сборной Эктор Купер считает, что лидер его команды Мохамед Салах вернется в строй к матчу с Россией 19 июня. Об этом аргентинец заявил на пресс-конференции сразу после поражения от Уругвая (0:1).
Что интересно - за сутки до сегодняшнего матча Купер заявил, что Салах почти наверняка сыграет с "небесно-голубыми". Однако лидер египтян провел всю встречу на скамейке запасных.
"Сегодня все еще оставался риск", - объяснил Купер.
"Вот почему Салах даже не вышел на замену. Но я думаю, что к России он должен быть в форме".
По словам Купера, отсутствие форварда "Ливерпуля" стало одной из причин поражения: "Впереди у нас возникали шансы, было несколько подходов. Не хватало только последнего паса. Ну и Салаха, конечно же".
Тем временем стало известно, что лучшим игроком матча Уругвай - Египет был признан голкипер "фаранов" Мохамед Аль-Шенави.
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