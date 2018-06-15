Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
15.06.2018 17:57
Рубрика: Спорт

Тренер сборной Египта допустил участие Салаха в матче с Россией

Текст: Артур Нанян

Главный тренер египетской сборной Эктор Купер считает, что лидер его команды Мохамед Салах вернется в строй к матчу с Россией 19 июня. Об этом аргентинец заявил на пресс-конференции сразу после поражения от Уругвая (0:1).

Что интересно - за сутки до сегодняшнего матча Купер заявил, что Салах почти наверняка сыграет с "небесно-голубыми". Однако лидер египтян провел всю встречу на скамейке запасных.

Фото: depositphotos.com
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018

"Сегодня все еще оставался риск", - объяснил Купер.

"Вот почему Салах даже не вышел на замену. Но я думаю, что к России он должен быть в форме".

По словам Купера, отсутствие форварда "Ливерпуля" стало одной из причин поражения: "Впереди у нас возникали шансы, было несколько подходов. Не хватало только последнего паса. Ну и Салаха, конечно же".

Тем временем стало известно, что лучшим игроком матча Уругвай - Египет был признан голкипер "фаранов" Мохамед Аль-Шенави.

Новости чемпионата
Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" 18:37
Игроков сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от России 16:27
МРТ подтвердила травму бедра у Алана Дзагоева 15:35
Соцсети о победе сборной России: Дзюба, как твои дела? 15:04
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Матч Марокко - Иран - первая игра чемпионата мира, которая проходит в Санкт-Петербурге. К соперникам стоит присмотреться внимательно, ведь кто-то из них может встретиться и со сборной России в 1/8 финала

Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира 17:00

Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира 17:00

Сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0 во второй встрече чемпионата мира по футболу. Единственный мяч в конце матча забил Хосе Мария Хименес. Эти команды являются соперниками российской сборной по группе "А"

Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01

Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01

На "Екатеринбург-Арене" начался второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Египет играет с Уругваем. Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с россиянами за вторую путевку в 1/8 финала

Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21

Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21

Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Социальные сети отреагировали на победу нашей команды огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных