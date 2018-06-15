Украинские силовики за сутки нарушили перемирие в Донбассе 12 раз

Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) составило 12 раз... В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель Коминтерново", - говорится в заявлении представителя ДНР.

В СЦКК также сообщили, что в ходе обстрела украинскими военными применялись гранатометы и бронетехника.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что ситуация в регионе остается крайне напряженной. "Миссия ОБСЕ более 20 раз фиксировала семидневные и более продолжительные периоды полного прекращения огня, несмотря на это, украинская сторона отказывается выполнять договоренности", - заявил Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки".