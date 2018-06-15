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15.06.2018 02:28
Рубрика: В мире

В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы полосы

Международный аэропорт Киева имени Сикорского (Жуляны) три часа не принимал и не отправлял рейсы из-за ЧП с лайнером компании Bravo.

В Канаде лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания

Прилетевший из турецкой Анталии McDonnell Douglas MD-80 в 20:40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Во время приземления пилоты не смогли удержать воздушное судно на ВПП.

Один из пассажиров сообщил, что вылет рейса BAY 4406 задержали на 5 часов. А после посадки была паника. На борту самолета находились 169 человек, никто не пострадал.

Аэропорт возобновил работу в 23:35, сообщает агентство "Интерфакс".

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