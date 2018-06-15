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15.06.2018,  
14:28
Текст: Руслан Мельников

В США назвали новое хитрое оружие России

Американские СМИ впечатлила возможность России оснащать военно-морской флот модульным вооружением, спрятанном в обычных морских контейнерах.
Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Издание The National Interest назвало эти системы "хитрым" оружием.

В качестве самого известного примера приводится ракетный комплекс Club-K, размещаемый в стандартных морских контейнерах и позволяющий скрытно расположить в порту вооруженный корабль. При этом отмечается, что у России имеются обширные разработки в этой сфере, включая противолодочные и зенитные модули.

Фото: Павел Герасимов/ РИА Новости
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Подобное вооружение позволяет быстро превратить обычные контейнерные суда в плавучие ракетные платформы или в охотников на субмарины, а также незаметно перемещать оружие. Кроме того, эти системы можно размещать на таких легких судах, как патрульные корабли проекта 22160. При этом издание отмечает, что небольшой корвет с ракетами сможет уничтожить гораздо более дорогой боевой корабль США.

Также в публикации говорится, что контейнерное оружие может ввести в заблуждение разведку противника. Понять, какими системами вооружения укомплектован российский корабль и на что он способен, будет весьма затруднительно.

The National Interest пишет, что уже в 2020-х годах может поступить на вооружение контейнерное оборудование "Минотавр", предназначенное для обнаружения подводных лодок, а контейнер с двумя беспилотными вертолетами БПВ-500 уже проходит испытания.

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США
Фото: YouTube
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