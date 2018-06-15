В США рассказали, почему Су-35 победит их истребители

Американский военно-политический портал The National Interest рассказал о "детских болезнях" новейшего истребителя F-22, из-за которых он (не говоря уже о более слабых машинах) станет легкой добычей российского Су-35.

Су-35 и F-22 Raptor - самолеты одного класса, тяжелые истребители завоевания господства в воздухе. Перед началом военных действий на земле они, как Пересвет с Челубеем, встретятся в небе. Кто окажется на высоте - в прямом и переносном смысле, - тот и обеспечит победу своей армии. Так вот, победит Су-35, считают авторы статьи, опубликованной американским изданием. И вот почему.

Несмотря на схожесть задачи: очистить небо от противника, - российский и американский истребители являются продуктами различных концепций. Су-35 - чистокровный боец, подготовленный к воздушным дуэлям на любой дистанции. Поражать врага издалека помогают мощный радар и летающие на 180 километров ракеты, в ближнем бою ключевым преимуществом становится сверхманевренность, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги.

F-22 больше похож на шпиона, старающегося подкрасться незамеченным и внезапно нанести удар. Его стелс-покрытие снижает заметность самолета для обычных радаров, а собственную РЛС он в атаке не использует, полагаясь на помощь парящего на безопасной дистанции самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

Однако конструкторы Raptor слишком понадеялись на "невидимость" своего истребителя и это их подвело. Как выяснилось, хитрые российские РЛС, сменив диапазон, отлично видят стелс-объекты. А помимо радаров фронтального и бокового обзора Су-35 оснащен инфракрасными датчиками для поиска цели по теплу, излучаемую двигателями (холодной реактивной струи еще не удалось добиться никому) и трущимся об воздух фюзеляжем.

Американский самолет такой системы лишен и дело здесь не в концептуальном просчете, а в банальной экономии средств. В 1989 году заказчик F-22, ВВС США установили верхнюю планку стоимости бортовой электроники в девять миллионов долларов. Разработчики же из Lockheed Martin планировали нафаршировать свое детище аппаратурой на $16 млн. В процессе урезания расходов Raptor лишился и инфракрасных датчиков, и радара бокового обзора. Теперь американские военачальники спохватились и решили вернуть истребителям жизненно важные системы, но произойдет это не раньше 2030 года.

Еще одним недостатком F-22 стал малый запас топлива - боевой радиус всего 760 км, вдвое меньше, чем у Су-35, - делающий американский истребитель критически зависимым от дозаправки в воздухе. Ну а где летающий танкер, там о незаметности говорить не приходится.