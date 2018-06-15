В США умер барабанщик Элвиса Пресли

В США скончался барабанщик Элвиса Пресли Доминик Джозеф Фонтана. Супруга музыканта сообщила, что ее муж умер в возрасте 87 лет в своем доме в Нэшвилле (штат Теннесси).

"Его любили люди по всему миру. Он относился ко всем как к своим друзьям", - сказала убитая горем женщина.

Доминик присоединился к команде короля рок-н-ролла в 1955 году и участвовал в создании таких известных композиций, как "Blue Suede Shoes" и "Jailhouse Rock". В 1983 году музыкант издал книгу о своей многолетней работе с Пресли. Девять лет назад Доминика включили в Зал славы рок-н-ролла, напоминает ТАСС.