Вьетнам потребовал от Китая убрать со спорных островов комплексы ПВО

Власти Вьетнама требуют от Китая вывести все военное оборудование с островов Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря). Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что на одном из спорных островов появились комплексы противовоздушной обороны (ПВО) КНР, передает ТАСС.

По словам представителя внешнеполитического ведомства СРВ, размещение Пекином средств ПВО на островах Хоангша "является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями". "Такие шаги Китая ставят под угрозу поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море, способствуют усилению напряженности и создают угрозу свободе судоходства и авиации в районе Восточного моря", - отметила Ле Тхи Тху Ханг.

Свои права на Парасельские острова и архипелаг Спратли, на шельфе которых сосредоточены значительные запасы нефти, предъявляют сразу несколько стран региона. Основными фигурантами территориального спора являются Вьетнам и Китай. Также в конфликт вовлечены Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.