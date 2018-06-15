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Рубрика: В мире

Вьетнам потребовал от Китая убрать со спорных островов комплексы ПВО

Власти Вьетнама требуют от Китая вывести все военное оборудование с островов Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря). Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что на одном из спорных островов появились комплексы противовоздушной обороны (ПВО) КНР, передает ТАСС.

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По словам представителя внешнеполитического ведомства СРВ, размещение Пекином средств ПВО на островах Хоангша "является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями". "Такие шаги Китая ставят под угрозу поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море, способствуют усилению напряженности и создают угрозу свободе судоходства и авиации в районе Восточного моря", - отметила Ле Тхи Тху Ханг.

Свои права на Парасельские острова и архипелаг Спратли, на шельфе которых сосредоточены значительные запасы нефти, предъявляют сразу несколько стран региона. Основными фигурантами территориального спора являются Вьетнам и Китай. Также в конфликт вовлечены Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

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