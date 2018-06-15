За счет чего ПТРК "Штурм-СМ" остается одним из лучших в мире

Противотанковый комплекс 9П149 "Штурм-С" состоит на вооружении отечественных вооруженных сил почти четыре десятка лет. Он был создан для борьбы с основными боевыми танками стран НАТО. Первым делом его стали отправлять в части, которые дислоцировались на территории военных округов на западе СССР, а также в группы советских войск, расположенные в странах Варшавского договора.

Натовцы присвоили этому комплексу свое обозначение - AT-6 Spiral. Долгое время он был засекреченным, впервые его открыто показали лишь в конце 80-х годов.

"Штурм-С", предназначенный для сокрушения вражеской брони, активно использовался в ходе борьбы с террористами на Северном Кавказе. Правда, пришлось уничтожать в основном не танки, а огневые точки боевиков.

В настоящее время на вооружение российской армии поступает модернизированный вариант - "Штурм-СМ", который по своим характеристикам соответствует самым современным требованиям. На ПТРК установили новейшую обзорно-прицельную систему, оборудованную тепловизионным и телевизионным каналами. В результате теперь воины-противотанкисты могут поражать цели в темное время суток и в любую погоду.

В боекомплект машины вошли новые ракеты с радиокомандной и лазерно-лучевой системой управления, а также мощными тандемными кумулятивными, фугасными и осколочно-фугасными боевыми частями. Теперь "Штурм-СМ" может эффективно бороться с иностранными танками последних модификаций.

Дальность поражения целей повысилась с 5000 до 8000 метров. Боекомплект составляет 10 - 12 ракет. Перезаряжание автоматизированное.

Вес боевой машины - 12 тонн. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч, до 6 км/ч - на плаву. Запас хода - 500 км. Экипаж - 2 человека.