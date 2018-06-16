Британский депутат заблокировал закон о вуайеризме

Британским парламентариям не удалось рассмотреть законопроект о вуайеризме.

Наказывать тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения, предложила либерал-демократ Вера Хобхаус. Но ее инициативу заблокировал консерватор Кристофер Чоп.

Теперь документ, принятие которого ожидалось в пятницу, будет рассмотрен не раньше 6 июля. Свое разочарование по этому поводу уже выразила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Вуайеризм - это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными", - цитирует РИА Новости политика.