Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча"

Для армии России разработают новую установку разминирования. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Министерство обороны РФ.

Согласно документам, планируется потратить 75,38 миллиона рублей "на выполнение научно-исследовательской работы "Исследования по поиску путей создания установки разминирования УР-15" (шифр "Метеор")", сообщает "Интерфакс".

На сегодняшний день в армии стоит на вооружении самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит". Ее еще называют "Змей Горыныч". С помощью установки проделывают ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода - около шести метров, длина - до восьмидесяти. В качестве основного вооружения используют заряды разминирования.

"Змея Горыныча" активно применяли и в Сирии для разрушения неприятельских позиций. Установка может расчищать противопехотные минные поля в том числе и от американских мин нажимного действия М14.

Научно-исследовательские работы по новой установке разминирования УР-15" (шифр "Метеор") планируют завершить до 10 ноября 2018 года. Эта дата определена в тендере на сайте госзакупок.