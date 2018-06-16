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16.06.2018,  
12:00
Текст: Светлана Цыганкова

Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча"

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Для армии России разработают новую установку разминирования. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило Министерство обороны РФ.

Фото: Виктор Толочко/ ТАСС
"Змей Горыныч" взял укрепрайон под Нижним Новгородом

Согласно документам, планируется потратить 75,38 миллиона рублей "на выполнение научно-исследовательской работы "Исследования по поиску путей создания установки разминирования УР-15" (шифр "Метеор")", сообщает "Интерфакс".

На сегодняшний день в армии стоит на вооружении самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит". Ее еще называют "Змей Горыныч". С помощью установки проделывают ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода - около шести метров, длина - до восьмидесяти. В качестве основного вооружения используют заряды разминирования.

"Змея Горыныча" активно применяли и в Сирии для разрушения неприятельских позиций. Установка может расчищать противопехотные минные поля в том числе и от американских мин нажимного действия М14.

Научно-исследовательские работы по новой установке разминирования УР-15" (шифр "Метеор") планируют завершить до 10 ноября 2018 года. Эта дата определена в тендере на сайте госзакупок.

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