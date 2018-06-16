Новости

В США избившего сенатора мужчину отправили в тюрьму на 30 дней 00:57
Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:45
Лучшим игроком матча Португалия - Испания признан Роналду 00:06
Гидрометцентр РФ возглавил Дмитрий Киктёв 00:05
Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:02
На "Нафтогаз" подали в суд за отключение газа в Киеве 15.06.2018
Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных 15.06.2018
В Черустях частично возобновили движение поездов 15.06.2018
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем 15.06.2018
На зеленой ветке мужчина упал под поезд 15.06.2018
Минфин: Повышение пенсий перекроет рост потребительских цен 15.06.2018
В Минфине видят возможности для дальнейшего снижения ставки 15.06.2018
Пушков: "Крым потерял" не Обама, а киевский режим 15.06.2018
Криштиану Роналду забил первый гол с пенальти на чемпионате мира-2018 15.06.2018
В Саратовской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом 15.06.2018
На чемпионатах мира брат впервые заменил брата 15.06.2018
Электрички на Ярославском направлении задержала гибель "зацепера" 15.06.2018
Роналду сыграет с первых минут в матче с Испанией 15.06.2018
В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей 15.06.2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15.06.2018
В Сочи фанаты Испании и Португалии сходили в музеи и к морю 15.06.2018
Путин обсудил развитие Чечни с Кадыровым 15.06.2018
Центробанк уточнил прогноз по инфляции 15.06.2018
В Астрахани загорелся многоэтажный жилой дом 15.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 00:05
Рубрика: Общество

Гидрометцентр РФ возглавил Дмитрий Киктёв

Исполняющим обязанности главы Гидрометцентра РФ назначен Дмитрий Киктёв, бывший до этого заместителем руководителя.

Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра

"Дмитрий Борисович Киктёв назначен исполняющим обязанности директора Гидрометцентра России. Ранее Дмитрий Борисович занимал должность заместителя директора по науке, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук", - передает РИА Новости комментарий ведомства.

Напомним, что несколькими днями ранее пост главы Гидрометцентра покинул Роман Вильфанд. Причиной ухода стало достижение предельного возраста пребывания в должности руководителя научно-исследовательского института. Вильфанд останется в организации в должности научного руководителя.

Главное сегодня

Банк России оценил влияние повышения НДС на инфляцию
Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча открытия ЧМ
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
В НАТО заявили о необходимости активизировать диалог с РФ
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса