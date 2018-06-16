Гидрометцентр РФ возглавил Дмитрий Киктёв

Исполняющим обязанности главы Гидрометцентра РФ назначен Дмитрий Киктёв, бывший до этого заместителем руководителя.
"Дмитрий Борисович Киктёв назначен исполняющим обязанности директора Гидрометцентра России. Ранее Дмитрий Борисович занимал должность заместителя директора по науке, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук", - передает РИА Новости комментарий ведомства.
Напомним, что несколькими днями ранее пост главы Гидрометцентра покинул Роман Вильфанд. Причиной ухода стало достижение предельного возраста пребывания в должности руководителя научно-исследовательского института. Вильфанд останется в организации в должности научного руководителя.