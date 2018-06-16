Гризманн и Мбаппе с первых минут начнут матч с Австралией
Главные звезды французской сборной - Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Поль Погба - начнут матч с первых минут. В целом, стартовый состав "трехцветных" выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Н’Голо Конте, Корентин Толиссо, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн.
Соотетственно, в запасе остались следующие игроки: Стив Манданда, Альфонс Ареола, Преснел Кимбемпе, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Тома Лемар, Блез Матюиди, Стивен Н’Зонзи, Набиль Фекир, Флорьян Товен, Оливье Жиру.
Объявлен состав и сборной Австралии - не такой громкой по именам, но от этого не становящейся менее слабой. Хотя французы кажутся очевидными фаворитами предстоящей встречи, многие эксперты уверены, что австралийцам вполне по силам даже вырвать в этой игре ничью. Команда попытается это сделать в следующем составе: Мэтью Райан, Джош Рисдон, Азиз Бехич, Трент Сэнсбери, Миле Йединак, Марк Миллиган, Аарон Муй, Томас Рогич, Мэтью Леки, Эндрю Наббаут, Робби Круз. Ветеран и легенда австралийского футбола Тим Кэхилл остался в запасе.
Вот какие игроки могут выйти на замену у сборной Австралии: Брэдли Джонс, Даниэль Вукович, Милош Дегенек, Джеймс Мередит, Мэттью Юрман, Массимо Луонго, Даниэль Арзани, Джексон Ирвин, Димитри Петратос, Тим Кэхилл, Томи Юрич, Джейми Макларен.
Матч между сборными Франции и Австралии состоится сегодня в Казани и начнется в 13:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Соперников рассудит уругвайская бригада арбитров, которую возглавляет Андрес Кунья.
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