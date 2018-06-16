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16.06.2018 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заметное событие: Путин поприветствовал участников крымского форума

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Президент России Владимир Путин прислал приветствие участникам и гостям четвертого международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование. Инновации", проходящего в Крыму. Телеграмма со словами приветствия опубликована на сайте Кремля.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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В своем обращении глава государства подчеркнул значимость этого события.

- Ваш форум, который вырос из известной, авторитетной международной библиотечной конференции "Крым", по праву считается важным, заметным событием для представителей научных, образовательных организаций, профильных общественных объединений, специалистов гуманитарной сферы, - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что форум стал признанной экспертной площадкой, на которой обсуждаются самые существенные аспекты профессиональной деятельности. Дискуссии, развернутые на полях форума, касаются самых важных инновационных технологий и практик в сфере жизни всех культурных учреждений.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что поднятые на крымском форуме проблемы найдут свое решение, а дискуссии, обмен опытом и творческая атмосфера встречи будут этому способствовать.

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