Заметное событие: Путин поприветствовал участников крымского форума

Президент России Владимир Путин прислал приветствие участникам и гостям четвертого международного профессионального форума "Книга. Культура. Образование. Инновации", проходящего в Крыму. Телеграмма со словами приветствия опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении глава государства подчеркнул значимость этого события.

- Ваш форум, который вырос из известной, авторитетной международной библиотечной конференции "Крым", по праву считается важным, заметным событием для представителей научных, образовательных организаций, профильных общественных объединений, специалистов гуманитарной сферы, - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что форум стал признанной экспертной площадкой, на которой обсуждаются самые существенные аспекты профессиональной деятельности. Дискуссии, развернутые на полях форума, касаются самых важных инновационных технологий и практик в сфере жизни всех культурных учреждений.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что поднятые на крымском форуме проблемы найдут свое решение, а дискуссии, обмен опытом и творческая атмосфера встречи будут этому способствовать.