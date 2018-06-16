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16.06.2018 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале прогулка на квадроциклах обернулась гибелью четырех человек

Текст: Анатолий Меньшиков

Смертельное ДТП произошло ранним утром близ поселка Верхняя Сысерть в Свердловской области. Столкнулись два квадроцикла. Молодые люди - два парня и две девушки скончались на месте аварии. Еще одна девушка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причину ДТП выясняют сотрудники регионального управления ГИБДД, работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Судя по появившимся в соцсетях фото, мотовездеходы столкнулись на узкой асфальтированной дороге, идущей среди лесного массива.

Свидетелей аварии, по всей видимости, не было.

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