На Урале прогулка на квадроциклах обернулась гибелью четырех человек

Смертельное ДТП произошло ранним утром близ поселка Верхняя Сысерть в Свердловской области. Столкнулись два квадроцикла. Молодые люди - два парня и две девушки скончались на месте аварии. Еще одна девушка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причину ДТП выясняют сотрудники регионального управления ГИБДД, работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Судя по появившимся в соцсетях фото, мотовездеходы столкнулись на узкой асфальтированной дороге, идущей среди лесного массива.

Свидетелей аварии, по всей видимости, не было.