Роскомнадзор прекратил пиратские спортивные трансляции на 212 сайтах

Роскомнадзор за последние полтора месяца прекратил нелегальные спортивные трансляции на 212 интернет-ресурсах.

Они показывали пользователям программы таких телеканалов, как "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС", "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2" и "КХЛ".

Как уточняется в сообщении ведомства, в ближайшее время ожидается, что трансляции должны быть остановлены еще на 16 сайтах - срок исполнения требований по ним еще не истек.

К страницам 99 сайтов, которые по требованию Роскомнадзора не прекратили пиратские трансляции эфиров телеканалов в интернете, операторы ограничивают доступ.