Синоптики сообщили о погоде во время сегодняшних матчей ЧМ-2018
В Казани матч между сборными Франции и Австралии начнется в 13 часов. По прогнозу Гидрометцентра, в столице Татарстана будет переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер. Воздух к началу матча прогреется до +18…+20 градусов.
В Москве состязание сборных Аргентины и Исландии стартует в 16 часов. При умеренном восточном ветре после полудня в столице потеплет до +25 градусов. Когда же болельщики будут покидать стадион, температура воздуха понизится на один-два градуса.
В Саранске встретятся команды Перу и Дании. Начало игры в 19 часов. В столицу Мордовии постепенно возвращается теплая погода. Днем при умеренном северном ветре воздух прогреется до 21-23 градусов. Вечером похолодает до +18.
В Калининграде днем также тепло, как и в Москве, но вечером во время игры сборных Хорватии и Нигерии температура опустится до +16…+18 градусов.
Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией 15.06.2018
Сборные Португалии и Испании на стадионе "Фишт" в Сочи сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2018 - 3:3. Форвард португальцев Криштиану Роналду оформил первый хет-трик на турнире
Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте 15.06.2018
Драматичным образом завершилась встреча чемпионата мира в рамках группы "В" между Марокко и Ираном. Марокканцы проиграли из-за автогола защитника Азиза Бухаддуза на 95-й минуте
Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира 15.06.2018
Сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0 во второй встрече чемпионата мира по футболу. Единственный мяч в конце матча забил Хосе Мария Хименес. Эти команды являются соперниками российской сборной по группе "А"
Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15.06.2018
На "Екатеринбург-Арене" начался второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Египет играет с Уругваем. Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с россиянами за вторую путевку в 1/8 финала