Синоптики сообщили о погоде во время сегодняшних матчей ЧМ-2018

В Казани матч между сборными Франции и Австралии начнется в 13 часов. По прогнозу Гидрометцентра, в столице Татарстана будет переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер. Воздух к началу матча прогреется до +18…+20 градусов.

В Москве состязание сборных Аргентины и Исландии стартует в 16 часов. При умеренном восточном ветре после полудня в столице потеплет до +25 градусов. Когда же болельщики будут покидать стадион, температура воздуха понизится на один-два градуса.

В Саранске встретятся команды Перу и Дании. Начало игры в 19 часов. В столицу Мордовии постепенно возвращается теплая погода. Днем при умеренном северном ветре воздух прогреется до 21-23 градусов. Вечером похолодает до +18.

В Калининграде днем также тепло, как и в Москве, но вечером во время игры сборных Хорватии и Нигерии температура опустится до +16…+18 градусов.