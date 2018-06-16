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16.06.2018,  
11:06
Текст: Светлана Цыганкова

Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Команда Украины заняла последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge. Капитан 14-й волынской механизированной бригады ВСУ Роман Багаев назвал одной из причин провала незнание натовской специфики.

Фото: BalamoothKh/wikipedia.org
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Его слова приводит издание "Новинарня". Кроме того, Багаев отметил отставание в тактике украинских военных и незнание английского языка. Но, конечно, самой главной причиной провала стал новый украинский танк Т-84 "Оплот", которые военные получили вместо старого Т-64. Машина не выдержала испытаний в первый же день соревнований. Она сломалась. А еще из четырех танков Т-84 во время основного этапа соревнований выстрелил только один. Как объясняет это капитан Роман Багаев, или снаряды до конца не загрузились в пушку, или датчики забарахлили.

- Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. Пришлось решать проблему вручную, - пояснил изданию Багаев.

Военные объясняют, что они слишком мало времени тренировались перед соревнованиями. Новый танк пять раз выстрелил и вышел из строя. Его забрали на завод. Там танкистов учить правильно стрелять не захотели. Лишь один раз им удалось попасть на тренажеры.

В итоге команда Украины набрала 950 баллов и заняла последнее место. На первом - Германия, у нее 1450 баллов. Кроме Украины в Strong Europe Tank Challenge участвовали военные-танкисты из семи стран НАТО.

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