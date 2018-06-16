В больницу Киото более 70 человек доставили с признаками отравления

В больницу японского города Киото из отеля доставили более 70 человек с признаками отравления. Местная администрация проводит проверку.

В ночь на субботу 71 человек был госпитализирован с жалобами на жар и тошноту. Как передает РИА Новости, среди пострадавших были школьники из префектуры Ибараки, приехавшие в Киото с экскурсией. По состоянию на утро субботы по наблюдением врачей остаются 19 детей.

В отеле, откуда привезли людей, проводится проверка. Власти не исключают пищевого отравления. Специалисты уже изучили состав вечернего меню и провели беседу с поваром. До выяснения причин инцидента на кухне запрещено использовать ингредиенты, которые применялись при приготовлении пятничного ужина.