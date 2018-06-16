В ДНР заявили об уничтожении огневых точек силовиков

Оперативное командование ДНР уничтожило ответным ударом огневые точки украинских силовиков, которые обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

По его словам, в результате бомбардировки Зайцево со стороны армейских подразделений осколочные ранения получила мирная жительница.

"Для защиты мирных граждан мы вынуждены были подавить огневые точки силовиков с применением не запрещенных минскими соглашениями вооружений" - отчитался представитель военного ведомства ДНР.

ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали в действии комплекс американской разведывательной и сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", отметил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. Устройство позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров, уточнил военный.

Между тем разведка ДНР собрала многочисленные доказательства совершения военных преступлений на Донбассе командирами ВСУ. Полученные сведения будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР, информировали представители военного командования провозглашенной республики.