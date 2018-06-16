Новости

Задержан водитель такси, сбивший на пешеходов около Красной площади 19:45
Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018 19:32
В Москве такси въехало в толпу пешеходов: семеро пострадали 19:13
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек силовиков 19:06
"Ливерпуль" заявил о готовности Салаха сыграть с Россией 18:51
По тысяче рублей прибавят в 2019 г. к пенсиям неработающих пенсионеров 18:17
Сборная Швейцарии из-за жары в Ростове сократила тренировку 18:10
Месси не забил пенальти в ворота Исландии 17:30
В Индонезии сняли на видео гибель мужчины на похоронах матери 16:50
СМИ: Разведка ФРГ прослушивала в Австрии более двух тысяч абонентов 16:46
За сборную Австралии сыграл самый молодой футболист в истории ЧМ 16:33
Видео: Москва простилась со Станиславом Говорухиным 16:05
Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16:00
Гризманна признали лучшим игроком матча Франция - Австралия 15:56
В катастрофе Як-52 на Алтае погиб чемпион России по высшему пилотажу 15:53
Экспедиция Северного флота преодолеет арктический маршрут с помощью 3D 15:38
Kia привезет на Московский международный автосалон новый Ceed 15:36
В Японии обнаружили десятки неизвестных фотографий The Beatles 15:25
Месси, Агуэро и Ди Мария сыграют с Исландией с первых минут 15:21
Роскомнадзор прекратил пиратские спортивные трансляции на 212 сайтах 15:17
В Шотландии сгорело историческое здание художественной школы 15:03
Саркози впечатлился атмосферой на ЧМ-2018 15:00
В Сочи сборная Польши посмотрела футбольный матч дельфинов 14:53
В Храме Христа Спасителя простились со Станиславом Говорухиным 14:31
Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 19:06
Рубрика: В мире

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек силовиков

Текст: Александр Саможнев

Оперативное командование ДНР уничтожило ответным ударом огневые точки украинских силовиков, которые обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

По его словам, в результате бомбардировки Зайцево со стороны армейских подразделений осколочные ранения получила мирная жительница.
Верховная Рада обманула МВФ

"Для защиты мирных граждан мы вынуждены были подавить огневые точки силовиков с применением не запрещенных минскими соглашениями вооружений" - отчитался  представитель военного ведомства ДНР.

ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали в действии комплекс американской разведывательной и сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", отметил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. Устройство позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров, уточнил военный.

Между тем разведка ДНР собрала многочисленные доказательства совершения военных преступлений на Донбассе командирами ВСУ. Полученные сведения будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР, информировали представители военного командования провозглашенной республики.

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча"
Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении НДС
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО
Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США