Американская актриса пожаловалась на принуждение к съемкам обнаженной

49-летняя американская актриса Дебра Мессинг, известная ролями в ситкомах, пожаловалась на подлое коварство продюсеров. Слова ее приводит THR.

Как заявила Мессинг в большом материале журнала, посвященном комедийным актрисам, за карьеру ей пришлось столкнуться с образцами вопиющей моральной нечистоплотности студийных боссов.

В частности, в процессе работы над свои первым большим фильмом, мелодрамой с Киану Ривзом "Прогулка в облаках", Дебра категорически не планировала никакой "обнаженки" и прочего интима. И иезуитские продюсеры ее в том заверили - нет, никакого интима, мол. При этом убедив подписать контракт, в котором "обнаженка" тем не менее предусматривалась. Пояснялось, что это просто такая блажь режиссера. И каково же было удивление Мессинг, когда в какой-то момент ей сказали: "Подписала? Ну все, давай, раздевайся".

При этом режиссер ленты Альфонсо Арау отказывался комментировать детали работы и, презрев все просьбы женщины, снимал ее с каких угодно ракурсов.

"Прогулка в облаках" (A Walk in the Clouds) - ремейк фильма Алессандро Блазетти 1942 года "Четыре шага в облаках". Картина получила "Золотой глобус" за музыку.

Мессинг родилась в 1968 году в Бруклине. Самая известная роль - главная женская в комедии "Уилл и Грейс", стяжавшей множество номинаций и призов.

Помимо этого можем видеть актрису в "А вот и Полли", "Человеке-мотыльке", "Полиции Нью-Йорка", "Сайнфилде", "Тайнах Лауры", "Смэше". Сыграла Марию Магдалину в телефильме 1999 года "Иисус".