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Билли Боб Торнтон наконец-то назвал истинную причину развода с Джоли

Новость 17.06.2018, 15:11 | Текст: Олег Усков

62-летний американский актер и певец, режиссер, сценарист и второй муж Анджелины Джоли назвал истинную причину развода с ней. А заодно прояснил некоторые моменты брака с актрисой, считавшегося в Голливуде громким, эксцентричным и вообще легендарным.   

Как следует из слов Торнтона, которые приводит Fox News, во-первых, их отношения с Анджелиной были не такими уж и безумными и дикими, как раздувала пресса - байки в СМИ были немало преувеличены. А во-вторых, и в поводе их расставания особой "дичи" нет. Ведь единственная причина, по котором брак актеров распался - разность темпераментов и, как следствие, образов жизни.   

Фото: kinopoisk.ru
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Торнтон уточнил: Энджи всегда была крайне активным и социализированным человеком, постоянно в гуще общения и событий, ей нравится внимание - "быть открытой миру", тогда как он - агорафоб. 

При этом Билли Боб подчеркивает, что те четыре года, что он провел с Джоли, оставили в нем самые теплые, ностальгические воспоминания, и он до сих пор - по прошествии пятнадцати лет - поддерживает с "бывшей" хорошие отношения и не таит никаких обид. Поскольку она остается "добрым другом и замечательным человеком".

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли познакомились на съемках комедийной мелодрамы "Управляя полётами" в 1999-м и через год поженились. Разведясь в 2003-м.

До Торнтона Энджи была замужем за актером Джонни Ли Миллером, своим партнером по кибертриллеру "Хакеры". Пара поженилась в 1996-м, расставшись уже через год. Но официально развод оформили лишь в 99-м. 

Кстати, только что состоялся релиз второго сезона отличного процессуала "Голиаф" с Торнтоном в главной роли.

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