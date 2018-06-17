Китай накрыл "дождь" из морепродуктов

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских обитателей, которые попали на улицы из-за бушующего в Желтом море шторма.
Пользователи соцсетей уже поделились сотнями снимков лежащих на дорогах креветок, осьминогов и морских звезд.
По словам специалистов, в разгар шторма морских животных может вынести на расстояние сотен метров от моря, передают зарубежные СМИ.
Видео "дождя" из морепродуктов опубликовано на YouTube.
"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p— Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.