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Рубрика: В мире

Китай накрыл "дождь" из морепродуктов

Текст: Оксана Грибанова

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских обитателей, которые попали на улицы из-за бушующего в Желтом море шторма.

Фото: facebook.com
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Пользователи соцсетей уже поделились сотнями снимков лежащих на дорогах креветок, осьминогов и морских звезд.

По словам специалистов, в разгар шторма морских животных может вынести на расстояние сотен метров от моря, передают зарубежные СМИ.

Видео "дождя" из морепродуктов опубликовано на YouTube.

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