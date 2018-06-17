Китай накрыл "дождь" из морепродуктов

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских обитателей, которые попали на улицы из-за бушующего в Желтом море шторма.

Пользователи соцсетей уже поделились сотнями снимков лежащих на дорогах креветок, осьминогов и морских звезд.

По словам специалистов, в разгар шторма морских животных может вынести на расстояние сотен метров от моря, передают зарубежные СМИ.

Видео "дождя" из морепродуктов опубликовано на YouTube.