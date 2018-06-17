Запуск "Искандером" баллистической ракеты сняли на видео

Министерство обороны России опубликовало ролик, снятый на учениях ракетчиков Восточного военного округа.

В ходе маневров оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" запустил баллистическую ракету из своего арсенала.

"Искандер" может использовать два типа ракет: баллистические и крылатые, - с общей системой наведения и кассетной боевой частью. Для защиты от перехвата баллистическая ракета 9М723 интенсивно маневрирует на разгонном и баллистическом участках траектории, на цель она пикирует вертикально. Особое покрытие снижает заметность ракеты для радаров, в полете 9М723может получать новую информацию о координатах цели, что позволяет эффективно поражать подвижные объекты. Система наведения ракеты инерциальная на стартовом и среднем участках (возможно также использование коррекции по ГЛОНАСС), на подлете к цели включается оптическая головка самонаведения.

Вероятность поражения ракеты "Искандера" средствами ПВО-ПРО оценивается как незначительная. На назначенный к уничтожению объект 9М723 обрушивает один из восьми вариантов боевых частей - в том числе и термоядерную мощностью до 50 килотонн.