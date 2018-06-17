МЧС послало вертолет в Ленобласть, чтобы не допустить торфяных пожаров

Тревожная информация поступает с северо-запада России. Там уже зафиксированы пять сигналов о возможности торфяных пожаров. Сегодня новый глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился дополнительно обследовать торфяники в Ленинградской области.

Это происходит из-за сухой и жаркой погоды, которая приходит в европейскую часть России. Учитывая, что сейчас часть матчей чемпионата мира по футболу проходит в Санкт-Петербурге, понятно, что повторения здесь московской ситуации 2010 года не хочет никто.

Но в МЧС уверены, что сил и средств хватит, чтобы справиться с проблемой. Накопленный опыт должен помочь. А помимо опыта - и спасательный вертолет Ка-32, который распорядился послать в потенциально опасную зону министр.

Пилоты МЧС будут проводить мониторинг торфяников в Кировском районе Лениградской области так долго, как это потребуется. Пока выявленные пять очагов возгорания не приводили к серьезным последствиям и были потушены в день поступления обращений силами пожарных и специалистов "Ленобллес".

Как сообщает пресс-служба МЧС России, сейчас на месте работают две оперативные группы МЧС и представители местной администрации, осуществляется наземный мониторинг и воздушный с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые совершают облет территории каждый час. В настоящее время действующих участков возгорания нет.

"Контроль за пожарной обстановкой и тушением возможных пожаров осуществляют лесоохранные ведомства, которые в случае сложных ситуаций обращаются за помощью МЧС России", - пояснили в министерстве.

Сотрудники МЧС и в дальнейшем будут взаимодействовать совместно с Лесхозом Ленинградской области, хотя потенциально опасные торфяные участки по бумагам не относятся ни к одному ведомству и принадлежат вообще непонятно кому. По крайней мере, собственников пока не выявлено.

Но для МЧС сейчас главное не это. Обследование почвенного покрова показало, что под тлеющей верхней травой расположена суглинистая почва, а это значит, что угрозы подземного торфяного пожара быть не должно. Но спасатели не собираются расслабляться.

С 1 июня этого года правительством Ленобласти на территории региона введен особый противопожарный режим, при котором ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.