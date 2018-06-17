В Финском заливе нашли легендарный корабль

Водолазы России и Финляндии нашли в Финском заливе место гибели эсминца "Новик", легендарного корабля, участника двух Мировых войн.

- "Новик" лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива в районе мыса Юминда. Корпус разломлен на две части. Носовая часть перевернута вверх килем, кормовая с надстройкой и орудиями стоит на ровном киле. На корме четко просматривается название корабля на момент гибели, "Яков Свердлов" и герб СССР, - сообщил в соцсети руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.

Построенный на Путиловском заводе эскадренный миноносец "Новик" был передан флоту в 1913 году и на тот момент являлся самым быстрым кораблем в мире. Этот был первое в российском флоте судно с паротурбинными двигателями и котлами на жидком топливе. К началу Первой Мировой войны "Новик" считался лучшим в своем классе, он послужил мировым образцом для постройки эскадренных миноносцев военного и послевоенного поколений.

В составе Балтийского флота корабль активно участвовал в Первой Мировой войне. В августе 2015 года "Новик" вступил в бой с двумя новейшими немецкими эсминцами и артиллерийским огнем нанес им серьезные повреждения. Один из германских кораблей потерял управление, подорвался на мине, выбросился на берег и был взорван командой.

Год спустя "Новик" совместно с эсминцами "Гром" и "Победитель" впервые произвел залповую стрельбу торпедами по площади при атаке на немецкие транспорты. Судно "Герман" было потоплено. В мае 2017 года "Новик" участвовал в обороне Моонзундского архипелага.

В Красной армии эсминец дважды модернизировали, при этом увеличилось его водоизмещение и значительно усилилась огневая мощь. Корабль переименовали в "Яков Свердлов". В августе 1941 года эсминец участвовал в прорыве Балтфлота из Таллина в Кронштадт. "Свердлов" прикрывал крейсер "Киров", подорвался на мине, переломился пополам и затонул в 10 милях от острова Мохни. Погибли 114 человек экипажа и пассажиров.