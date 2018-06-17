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17.06.2018,  
10:46
Текст: Светлана Цыганкова

В США признали превосходство российских вертолетов над американскими

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Эксперты США признали превосходство российских вертолетов над американскими. Об этом говорится в докладе офиса генерального инспектора Минобороны США.

Фото: Depositphotos
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Как пишет издание Drive, ссылаясь на доклад офиса, речь идет о вертолетах UH-60 Black Hawks. Именно эти машины стали поступать на вооружение армии Афганистана. Они должны заменить российские Ми-17. Но, как оказалось, американские вертолеты более сложные в обслуживании, менее эффективны в работе, берут на борт чуть ли не в два раза меньше груза, чем Ми-17. Поэтому и возникают проблемы, справиться с которыми военные пока не могут.

Всего США намерены поставить Афганистану порядка 160 вертолетов UH-60 Black Hawks. На конец прошлого года в стране насчитывалось восемь вертолетов UH-60A+. Но, как ранее заявляли представители власти Афганистана, они не хотят полностью отказываться от российских машин и планируют использовать их вместе с американскими вертолетами.

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