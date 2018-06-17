Во Франции задержали женщину, напавшую с ножом на людей

Французская полиция задержала в городке Сейн-сюр-мэр (на юге страны) женщину, ранившую ножом двух человек в местном супермаркете. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру, во время нападения она выкрикивала экстремистские лозунги.

По словам прокурора Бернара Маршала, пострадали покупатель и кассир. "По-видимому, она страдает психическим расстройством, однако не исключено, что женщина придерживается радикальных взглядов", - отметил Маршал, добавив, что в настоящее время в доме женщины проводятся обыски, чтобы установить, связана ли она с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ).

На данный момент лишь известно, что женщина без какой-либо явной причины напала на людей, находившихся возле кассы супермаркета.