Электромобили предложили освободить от платы за парковку

Владельцев электромобилей предложили освободить от платы за парковку. Проект поправок в закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Госдуму.

Это одна из мер стимулирования перехода на электрокары, которых в России примерно 1100 штук. Региональные власти пока сами решают взимать или нет плату за парковку с электромобилей. У них есть возможность предоставлять такую льготу, отмечается в пояснительной записке к проекту. Чтобы во всех регионах было единообразие и предлагается ввести бесплатную парковку для электромобилей на федеральном уровне.