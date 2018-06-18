На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Фото: звезду "турецкой "Игры престолов" заподозрили в беременности

Новость 18.06.2018, 16:59 | Текст: Олег Усков
Кадр из сериала "Золотой век". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Золотой век". Фото: kinopoisk.ru

Присмотревшись к свежим снимкам в Instagram 34-летней немецко-турецкой актрисы и модели Мерьем Узерли, звезды исторической драмы "Великолепный век", поклонники пришли к выводу, что Узерли, не исключено, вновь беременна.

По крайней мере, то фото, где актриса позирует в облегающем комбинезоне, об этом практически вопиет.

"Ты беременна?" - немедленно посыпались в комментариях вопросы на всех языках. На которые Мерьем никак не реагирует.

❤️

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

При этом не секрет, что в 2013 году Мерьем пережила не самый приятный момент: узнав, что актриса понесла, ее бросил тогдашний бойфренд, турецкий бизнесмен. Однако актриса собрала волю в кулак и родила. На свет появилась девочка - Мерьем назвала ее Лара.

❤️ #nightnight

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Мерьем Сахра Узерли родилась в 1983 году в Касселе. Ее отец, Хусейн, - турок, мать, Урсула, - немка. Изучала актерское мастерство в Гамбурге. Работала в театре, снималась в немецких инди-короткометражках и телесериалах.

В 2011-м получила одну из главных ролей в "Великолепном веке". Сериал шел в более чем пятидесяти странах до 2014 года, стяжав устойчивую фан-базу и взяв множество премий.

При этом на родине в Турции демонстрацию шоу сопровождали скандалы - исламисты и националисты жестоко критиковали содержание сериала, найдя в нем ряд порочных элементов. Недовольство "Веком" выказывал и турецкий премьер.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel 12:19
Вернер Херцог снимет сериал об утопическом проекте Генри Форда 17.06.2018
Создатель "Монстро" и "Остаться в живых" снимет сериал-мюзикл "Голосок" 17.06.2018
#фото
Фото: kinopoisk.ru
Один из создателей "Лица со шрамом" умер от кровоизлияния в мозг 12:11
Появились первые кадры со съемок нового фильма Квентина Тарантино 12:05
Видео: Spice Girls все-таки воссоединятся. И снимут мультфильм 17.06.2018
#светская хроника
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Леонардо Ди Каприо "поймали" на свидании с падчерицей Аль Пачино 17.06.2018
Билли Боб Торнтон наконец-то назвал истинную причину развода с Джоли 17.06.2018
Ким Кардашьян заявила о своих президентских амбициях 17.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.