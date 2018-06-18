Фото: звезду "турецкой "Игры престолов" заподозрили в беременности

Присмотревшись к свежим снимкам в Instagram 34-летней немецко-турецкой актрисы и модели Мерьем Узерли, звезды исторической драмы "Великолепный век", поклонники пришли к выводу, что Узерли, не исключено, вновь беременна.

По крайней мере, то фото, где актриса позирует в облегающем комбинезоне, об этом практически вопиет.

"Ты беременна?" - немедленно посыпались в комментариях вопросы на всех языках. На которые Мерьем никак не реагирует.

❤️ Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 11 Июн 2018 в 5:45 PDT

При этом не секрет, что в 2013 году Мерьем пережила не самый приятный момент: узнав, что актриса понесла, ее бросил тогдашний бойфренд, турецкий бизнесмен. Однако актриса собрала волю в кулак и родила. На свет появилась девочка - Мерьем назвала ее Лара.

❤️ #nightnight Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 11 Июн 2018 в 9:09 PDT

Мерьем Сахра Узерли родилась в 1983 году в Касселе. Ее отец, Хусейн, - турок, мать, Урсула, - немка. Изучала актерское мастерство в Гамбурге. Работала в театре, снималась в немецких инди-короткометражках и телесериалах.

В 2011-м получила одну из главных ролей в "Великолепном веке". Сериал шел в более чем пятидесяти странах до 2014 года, стяжав устойчивую фан-базу и взяв множество премий.

При этом на родине в Турции демонстрацию шоу сопровождали скандалы - исламисты и националисты жестоко критиковали содержание сериала, найдя в нем ряд порочных элементов. Недовольство "Веком" выказывал и турецкий премьер.